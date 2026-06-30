Николаевский апелляционный суд получит двух новых судей: ВСП внесл Президенту представление о назначении

Высший совет правосудия поддержал двух судей на должности в Николаевском апелляционном суде: Аллу Кругликову та Алену Темникову.

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Высший совет правосудия внес Президенту Украины представление о назначении двух судей на должности судей Николаевского апелляционного суда.

Йдеться про призначення Аллы Кругликовой та Алены Темниковой.

Кандидат Алла Кругликова объяснила происхождение сбережений в 750 тысяч гривен

Алла Кругликова получила высшее юридическое образование в 2008 году в Одесской национальной юридической академии по специальности «Правоведение», квалификация — магистр права.

Указом Президента Украины от 24 сентября 2016 года она была назначена на должность судьи Коммунарского районного суда города Запорожья сроком на пять лет. В мае 2024 года Указом Президента назначена на эту же должность повторно.

На момент участия в конкурсе стаж работы на должности судьи составлял более семи лет. К дисциплинарной ответственности не привлекалась.

Общественный совет добропорядочности обратил внимание на отдельные нюансы в декларациях кандидатки (использование русскоязычных названий административно-территориальных единиц, формирование денежных сбережений в 2024 году и отсутствие сведений о доходе от продажи земельного участка). Кандидатка предоставила подробные объяснения по каждому пункту, которые были учтены при оценке.

По результатам изучения досье и собеседования Алла Кругликова набрала 724,73 балла, что стало основанием для признания ее способной осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Судья Алена Темникова объяснила поездки на территорию РФ в 2015 году

Алена Темникова в 2007 году окончила Луганский государственный университет внутренних дел с отличием по специальности «Правоведение».

Имеет значительный судейский стаж — более 13 лет. Назначалась судьей Каменнобродского районного суда Луганска (2012), впоследствии переведена в Заводской районный суд г. Николаева. В 2019 году назначена на эту должность бессрочно.

Общественный совет добропорядочности обратил внимание на две поездки кандидатки на территорию РФ в 2015 году (обусловленные семейными и личными обстоятельствами в условиях оккупации Луганска) и на стоимость приобретенного гаража в Николаеве.

Кандидатка подробно объяснила обстоятельства поездок 2015 года (перевод суда из-за оккупации, необходимость забрать документы и посетить могилы родственников, а также помощь тяжело больному дедушке). Стоимость гаража подтверждена договором и оценкой — 33 958 грн.

По результатам оценки Алена Темникова набрала 765,59 балла, что подтверждает ее способность осуществлять правосудие в апелляционном суде.

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