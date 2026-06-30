Мужчина с прогрессирующим псориазом просил суд защитить его от мобилизации — что решила апелляция

Истец просил временно запретить ТЦК мобилизовать его до тех пор, пока ЦВВК не рассмотрит медицинские документы и не определит степень его пригодности к военной службе.

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Шестой апелляционный административный суд подтвердил, что одних лишь предположений о возможной мобилизации недостаточно для обеспечения иска. Если лицо обжалует бездействие Центральной военно-врачебной комиссии по нерассмотрению медицинских документов и непринятию решения о степени пригодности к военной службе, суд не применит такую меру обеспечения иска, как запрет ТЦК совершать мобилизационные мероприятия, если истец не докажет наличие предусмотренных законом оснований. Кроме того, предложенный способ обеспечения иска должен соответствовать предмету спора.

Суд также подчеркнул, что при разрешении вопроса об обеспечении иска не устанавливает медицинские диагнозы и не определяет пригодность лица к военной службе. Его задача заключается в проверке того, существуют ли определенные Кодексом административного судопроизводства Украины основания для применения мер обеспечения иска до принятия решения по делу.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в суд с иском к Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ. Он просил признать противоправным бездействие ЦВВК, выразившееся в непредоставлении ответа на его заявление в установленный законом срок и непринятии решения по представленным медицинским документам, а также обязать комиссию рассмотреть эти документы и определить степень его пригодности к военной службе с учетом всех диагнозов и медицинских материалов.

Во время рассмотрения дела истец подал заявление об обеспечении иска. Он просил временно обязать органы ТЦК и СП воздержаться от совершения действий по его призыву на военную службу во время мобилизации до вступления в законную силу решения по делу, а также запретить Центральной ВВК и подчиненным ей военно-врачебным комиссиям принимать решение о его пригодности без учета актуальных медицинских документов.

Истец обосновывал заявление тем, что из-за бездействия ЦВВК не имеет официального решения о пригодности к военной службе, а потому существует риск его незаконной мобилизации до завершения судебного разбирательства.

Кроме того, он ссылался на то, что ранее в отношении него уже совершались определенные действия со стороны ТЦК и полиции. В частности, по его утверждению, в 2025 году ТЦК обратился в Национальную полицию относительно его розыска в связи с незавершенным прохождением ВВК, после чего в системе «Обериг» («Резерв+») он получил статус «В розыске». Также, по его словам, сотрудники полиции и ТЦК остановили его автомобиль и пытались принудительно доставить его для прохождения ВВК. Отдельно истец указал, что страдает псориазом в прогрессирующей стадии, что, по его мнению, создает риски для здоровья.

Почему суды отказали

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Суд отметил, что истец не предоставил доказательств того, что на момент обращения с заявлением в отношении него осуществлялись конкретные мобилизационные мероприятия либо существовала реальная угроза призыва на военную службу.

Суд первой инстанции также обратил внимание, что предметом дела № 320/59356/25 является бездействие Центральной ВВК по нерассмотрению медицинских документов и непринятию решения по ним, а не действия или решения, связанные с мобилизацией либо прохождением ВВК. Поэтому предложенный способ обеспечения иска выходит за пределы предмета спора.

Позиция апелляционного суда

Шестой апелляционный административный суд согласился с такими выводами.

Коллегия судей напомнила, что обеспечение иска допускается лишь при наличии предусмотренных законом оснований. В частности, когда непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного решения либо эффективную защиту прав истца, либо когда очевидны признаки противоправности решения, действия или бездействия субъекта властных полномочий.

По мнению суда, доводы о возможной будущей мобилизации основываются лишь на предположениях. Административный суд осуществляет защиту реально нарушенных прав, а не тех, которые могут быть нарушены в будущем. Само по себе возможное наступление негативных последствий, даже если лицо оценивает их как вероятные, не является достаточным основанием для обеспечения иска. При этом апелляционный суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 6 сентября 2019 года по делу № 826/13306/18.

Суд также отметил, что наличие у истца псориаза само по себе не является безусловным основанием для обеспечения иска. Вопрос о том, каким образом состояние здоровья влияет на пригодность лица к военной службе, должен решаться при рассмотрении спора по существу, а не на стадии разрешения вопроса об обеспечении иска.

В то же время коллегия судей подчеркнула, что суд не устанавливает медицинские диагнозы и не определяет пригодность к военной службе. Он проверяет, соблюдала ли военно-врачебная комиссия требования закона и процедуры. Если при рассмотрении дела будут установлены нарушения, суд может отменить неправомерное решение ВВК и обязать провести повторное медицинское освидетельствование с учетом имеющихся медицинских документов.

Решение суда

Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение Киевского окружного административного суда об отказе в обеспечении иска — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в случаях и сроки, определенные Кодексом административного судопроизводства Украины.

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