Підтоплення столичного метро: Шмигаль доручив скликати комісію, хочуть заслухати Кличка

9 грудня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Фото: kyiv.klichko.org

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити що призвело до термінового ремонту «синьої» гілки метро в Києві.

«Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення - як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей», - зазначив прем'єр.

Він заявив, що через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів «синьої» гілки столичного метро, що за словами Шмигаля, матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

Шмигаль доручив, щоб 9 грудня пройшло засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

«Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання», - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, головне завдання наразі - оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби не допустити її розвитку за негативним сценарієм.

«Найважливіше - убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці», - зазначив він.

Раніше ми писали, що у Києві 9 грудня мали закрити рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня.

Додамо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочато досудове розслідування.

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