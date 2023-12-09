У центрі Києва демонтують пам'ятник Миколі Щорсу: фото

Можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Вранці 9 грудня у Києві розпочали демонтаж пам'ятника радянському діячу Миколі Щорсу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Момент розташований на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка.

«Прямо зараз столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Із монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус», - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві попередили, що для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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