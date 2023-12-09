В центре Киева демонтируют памятник Николаю Щорсу: фото

Возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

Утром 9 декабря в Киеве приступили к демонтажу памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Момент расположен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

«Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве предупредили, что для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

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