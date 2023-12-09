Мобилизация будет сложной: в Офисе Президента прокомментировали выдачу повесток в тренажерных залах

Сейчас готовится другая программа относительно того, как власти должны говорить о мобилизации и рекрутинге.

Фото: tsn.ua

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах, видео которых начали массово появляться в сети.

Он подчеркнул, что мобилизация будет сложной, ведь государство должно себя защищать. Это делается для того, чтобы люди в будущем жили в свободном государстве.

Подоляк озвучил приоритет защиты государства.

«Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит», - добавил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, готовится программа разговоров власти с людьми о мобилизации и рекрутинге. Подоляк преодолевал, что мобилизация будет сложной. А государство должно работать с людьми, не очень понимающими, что такое война и к чему такая война может привести.

Он также сообщил, что следует объяснить, какие функции должно брать на себя государство по судьбам над мобилизованными людьми.

Напомним, что появилось видео из спортзалов Киева, куда также пришли работники ТЦК.

В Закарпатском ОТЦК заявили, что повестки вручают законным способом, а мужчины призывного возраста, которые занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы.

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