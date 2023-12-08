Президент подписал закон о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Соответствующий закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Верховная Рада приняла 8 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как мы рассказывали, САП отделяется от Офиса Генерального прокурора. Соответствующий закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Верховная Рада приняла 8 декабря (законопроект 10060).

Следует отметить, что этим же законом Верховная Рада упразднила правки Лозового. Изменения предполагают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

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