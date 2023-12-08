Президент підписав закон про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Відповідний закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховна Рада ухвалила 8 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як ми розповідали, САП відокремлюється від Офісу Генерального прокурора. Відповідний закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховна Рада ухвалила 8 грудня (законопроект 10060).

Слід зазначити, що цим же законом Верховна Рада скасувала правки Лозового. Зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

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