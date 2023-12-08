У Києві через аварію на тепломережі стався провал покриття на дорозі

На з’їзді з Берестейського проспекту на вулицю Миколи Ушакова рух транспорту тимчасово перекритий.

У Патрульній поліції Києві попередили учасників дорожнього руху про те, що на з’їзді з Берестейського проспекту на вулицю Миколи Ушакова рух транспорту тимчасово перекритий.

У поліції повідомили, що через аварію на тепломережі стався провал покриття проїжджої частини.

«На з’їзді з Берестейського проспекту на вулицю Миколи Ушакова рух транспорту тимчасово перекритий через аварію на тепломережі, яка спричинила провал покриття проїжджої частини», - сказано у повідомленні.

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