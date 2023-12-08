В Киеве из-за аварии на теплосети произошел провал покрытия на дороге

На съезде с Берестейского проспекта по улице Николая Ушакова движение транспорта временно перекрыто.

В Патрульной полиции Киеве предупредили участников дорожного движения о том, что на съезде с Берестейского проспекта по улице Николая Ушакова движение транспорта временно перекрыто.

В полиции сообщили, что из-за аварии на теплосети произошел провал покрытия проезжей части.

«На съезде с Берестейского проспекта на улицу Николая Ушакова движение транспорта временно перекрыто из-за аварии на теплосети, которая повлекла за собой провал покрытия проезжей части», - сказано в сообщении.

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