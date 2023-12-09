В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

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На Житомирщине двое детей, 10 и 11 лет, провалились под лед. Как сообщили в МВД Украины, благодаря полиции охраны, спасателям и неравнодушной женщине мальчиков удалось спасти из ледяной воды. Их передали врачам.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

В Министерстве внутренних дел напомнили правила поведения на водоемах зимой:

Важно, чтобы дети катались на льду под наблюдением взрослых.

Играть на тонком льду и съезжать на лыжах или на санках с крутого берега на лед – опасно! Из-за резкой нагрузки лед может треснуть.

Прежде чем ступить на лед водоема, узнайте о толщине ледового покрова с помощью длинной заостренной палки (плешни) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который вы свободно сможете держать в руке.

Прыгать и бегать по льду, собираться большими группами в одном месте – опасно.

Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.

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