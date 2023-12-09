Наразі життю дітей нічого не загрожує.

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На Житомирщині двоє дітей, 10 та 11 років, провалилися під кригу. Як повідомили у МВС України, завдяки поліції охорони, рятувальникам та небайдужій жінці хлопчиків вдалося врятувати з крижаної води. Їх передали лікарям.

Наразі життю дітей нічого не загрожує.

У Міністерстві внутрішній справ нагадали правила поведінки на водоймах взимку:

Важливо, щоб діти каталися на льоду під наглядом дорослих.

Гратися на тонкій кризі та з’їжджати на лижах або на санках із крутого берега на кригу — небезпечно! Через різке навантаження крига може тріснути.

Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайтеся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який ви вільно зможете тримати в руці.

Стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами в одному місці — небезпечно.

Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.

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