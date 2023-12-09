На Житомирщині двоє дітей, 10 та 11 років, провалилися під кригу. Як повідомили у МВС України, завдяки поліції охорони, рятувальникам та небайдужій жінці хлопчиків вдалося врятувати з крижаної води. Їх передали лікарям.
Наразі життю дітей нічого не загрожує.
У Міністерстві внутрішній справ нагадали правила поведінки на водоймах взимку:
- Важливо, щоб діти каталися на льоду під наглядом дорослих.
- Гратися на тонкій кризі та з’їжджати на лижах або на санках із крутого берега на кригу — небезпечно! Через різке навантаження крига може тріснути.
- Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайтеся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який ви вільно зможете тримати в руці.
- Стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами в одному місці — небезпечно.
- Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.