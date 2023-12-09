Українці найближчим часом почнуть отримувати виплати для капітального ремонту житла

За словами Михайла Федорова, загалом погоджено 2 768 заяв на понад 665 млн грн.

Зображення: freepik.com

В Україні починається новий етап єВідновлення в Дії — стартують перші виплати для капітального ремонту житла. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, загалом погоджено 2 768 заяв на понад 665 млн грн.

«Найближчим часом українці почнуть отримувати кошти на картку єВідновлення.

Максимальна сума компенсації — до 350 тис. грн для відновлення квартири та до 500 тис. грн для приватного будинку. Кошти надходитимуть двома траншами — спершу 70%, а потім 30%», - зазначив він.

Як ми писали, нотаріуси пройшли навчання по роботі з житловими сертифікатами в рамках програми єВідновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.