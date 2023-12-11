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Кандидати на посади суддів апеляційних судів мають повідомити ВККС про наявність сторінок у соцмережах

08:18, 11 грудня 2023
Наскільки така вимога виявиться ефективною, поки що невідомо.
Кандидати на посади суддів апеляційних судів мають повідомити ВККС про наявність сторінок у соцмережах
Джерело фото: ЗМІ
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Кандидати на посади суддів апеляційних судів повинні повідомити Вищу кваліфікаційну комісію суддів про наявність сторінок у соціальних мережах, а також надати посилання на відповідні сторінки.

Відповідний пункт є в Анкеті кандидата на посаду судді.

Згідно з роз’ясненнями ВККС, кандидатам необхідно надати інформацію:

про всі соціальні мережі, в яких кандидати зареєстровані, навіть якщо кандидат на даний час ними не користується

Ймовірно, за допомогою інформації з соціальних мереж, члени ВККС, а разом з тим і члени Громадської ради доброчесності, спробують з’ясувати, чим займаються кандидати на посади суддів у повсякденному житті, який контент поширюють та які коментарі залишають.

Втім, вимога надати посилання на сторінки у соціальних мережах напередодні подання кандидатами документів все ж виглядає дещо дивно.

Адже в такому разі кандидати на посади суддів заздалегідь зможуть «почистити» свої сторінки від потенційно «небезпечного» контенту або взагалі видалити свої сторінки в соціальних мережах (наприклад, якщо вони мають сторінки в заборонених в Україні соцмережах, таких як «ВКонтакте»).

До того ж кандидати хоча й можуть надати посилання на сторінки у соціальних мережах, однак ніщо не заважає їм заздалегідь обмежити доступ як до самих сторінок, так і до певного контенту особистого характеру.

Нагадаємо, що 14 вересня ВККС оголосила конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів. Строк подання документів -  з 15 по 31 грудня 2023 року.

Зі списком вакансій можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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