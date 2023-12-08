Питання-відповіді для учасників конкурсу на посади суддів апеляційних судів: роз'яснення ВККС

ВККС надала відповіді на найбільш поширені запитання учасників конкурсу на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 14.09.2023 № 94/зп-23 оголосила конкурс на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Для учасників надали відповіді на найпоширеніші питання щодо подання документів для участі в зазначеному конкурсі.

Нагадаємо, що документи для участі у конкурсі можна буде подати з 15 по 31 грудня 2023 року. Зі списком вакантних посад суддів апеляційних судів можна ознайомитися за посиланням.

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