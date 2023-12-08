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  1. В Україні

Коли школярі підуть на зимові канікули: подробиці

22:40, 8 грудня 2023
Зимові канікули для школярів на Київщині почнуться та триватимуть по-різному.
Коли школярі підуть на зимові канікули: подробиці
Джерело фото: Chas.News
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У Київській області учні різних шкіл готуються до зимових канікул, які зпочнуться і триватимуть у різний період. Це буде залежати від кожного навчального закладу окремо, враховуючи структуру навчального року. Про це повідомила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Жанна Осипенко під час брифінгу.

«Терміни залежать від сформованої структури навчального року в кожному окремому закладі», - зазначили представники адміністрації.

Планується, що у 45 громадах області зимові канікули стартують вже з 25 грудня. У той же час 24 громади продовжать навчання до 29 грудня, отже, у їхніх школах зимовий період відпочинку розпочнеться з 1 січня 2024 року.

За даними, у 341 школі області канікули триватимуть два тижні, в той час як 286 навчальних закладів планують відпочивати протягом трьох тижнів. Управління освіти Київської обласної державної адміністрації пояснює, що продовжена тривалість зимових канікул пов'язана з тим, що деякі громади не мали осінніх канікул у цьому навчальному році.

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