Когда школьники уйдут на зимние каникулы: подробности

Зимние каникулы для школьников на Киевщине начнутся и продлятся по-разному.

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В Киевской области ученики разных школ готовятся к зимним каникулам, которые начнутся и продлятся в разный период. Это будет зависеть от каждого учебного заведения отдельно, учитывая структуру учебного года. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Жанна Осипенко во время брифинга.

"Сроки зависят от сложившейся структуры учебного года в каждом отдельном заведении", - отметили представители администрации.

Планируется, что в 45 громадах области зимние каникулы стартуют уже с 25 декабря. В то же время 24 громады продолжат обучение до 29 декабря, следовательно, в их школах зимний период отдыха начнется с 1 января 2024 года.

По данным, в 341 школе области каникулы продлятся две недели, в то время как 286 учебных заведений планируют отдыхать в течение трех недель. Управление образования Киевской областной государственной администрации объясняет, что продленная продолжительность зимних каникул связана с тем, что некоторые общины не имели осенних каникул в этом учебном году.

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