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Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон

16:11, 8 декабря 2023
Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором.
Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отделяется от Офиса Генерального прокурора. Соответствующий закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Верховная Рада приняла 8 декабря (законопроект 10060).

Изменениями определено, что Специализированная антикоррупционная прокуратура является юридическим лицом публичного права, имеет обособленное имущество, являющееся государственной собственностью, счета в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

В структуре Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отдельно от Офиса Генерального прокурора, образуются подразделения по обеспечению документооборота, в том числе электронного документооборота (канцелярия), режимно-секретной работы, управления персоналом, внутреннего контроля и другие подразделения, необходимые для осуществления функций Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанные подразделения САП подчиняются руководителю САП (лицу, исполняющему его обязанности).

Вопросы организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры решаются приказами, которые издаются руководителем САП и являются обязательными для выполнения прокурорами и другими работниками САП. Аналогично руководитель САП определяет положения о порядке деятельности и полномочиях подразделения внутреннего контроля САП.

Переходные положения устанавливают, что руководитель САП уполномочен определить день начала деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, созданной из нового Закона. Объявление о начале деятельности САП обнародуется на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генеральным прокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Следует отметить, что этим же законом Верховная Рада упразднила правки Лозового. Изменения предполагают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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