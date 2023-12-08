Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відокремлюється від Офісу Генерального прокурора. Відповідний закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховна Рада ухвалила 8 грудня (законопроект 10060).

Змінами визначено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

У структурі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури окремо від Офісу Генерального прокурора утворюються підрозділи із забезпечення документообігу, у тому числі електронного документообігу (канцелярія), режимно-секретної роботи, управління персоналом, внутрішнього контролю та інші підрозділи, необхідні для здійснення функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначені підрозділи САП підпорядковуються керівнику САП (особі, яка виконує його обов’язки).

Питання організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішуються наказами, які видаються керівником САП та є обов’язковими для виконання прокурорами та іншими працівниками САП. Аналогічно, керівник САП визначає положення про порядок діяльності та повноваження підрозділу внутрішнього контролю САП.

Перехідні положення встановлюють, що керівник САП уповноважений визначити день початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, утвореної на підставі нового Закону. Оголошення про початок діяльності САП оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Установлено, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генеральним прокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Слід зазначити, що цим же законом Верховна Рада скасувала правки Лозового. Зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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