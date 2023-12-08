Щастя на роботі та де його шукати – поради від Держпраці

Для підвищення рівня щастя роботодавці мають підвищувати внутрішню мотивацію.

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Новітня робоча ефективність тісно пов'язана з рівнем щастя працівників на робочому місці. Це підтверджується численними дослідженнями та статистикою, які вказують на пряму взаємодію між задоволенням роботою та продуктивністю, – повідомляє Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Зрозуміло, щасливі працівники виявляють більшу залученість до своєї діяльності та продуктивніше виконують свої обов'язки. Вони мають тенденцію приділяти більше уваги та зусиль своїм обов'язкам і намагаються виконувати їх більш якісно та креативно.

Робота, яка включає монотонність та відсутність перерв, може спричинити зниження продуктивності та навіть негативно вплинути на психологічний стан працівників, викликаючи стрес та незадоволення.

Таким чином, деякі ключові моменти в управлінні задоволенням на роботі включають визначення цілей, спрямованих на стимулювання та мотивацію працівників. Співробітництво та комунікація з підлеглими можуть допомогти відстежити їхні погляди на роботу та плани на майбутнє.

Розуміння сильних та слабких сторін кожного працівника і здатність використовувати їх на користь компанії сприяють підвищенню ефективності та психічного здоров'я колективу.

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