У Чехії зміняться правила надання безкоштовного житла українським біженцям

Нові умови отримання безкоштовного житла в Чехії почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

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З 1 січня 2024 року в Чехії відбудуться зміни у процедурі надання тимчасового захисту та безкоштовного житла для українських біженців. Офіційний портал Міністерства внутрішніх справ повідомляє про нововведення, згідно з якими заяву на отримання тимчасового захисту у Чехії можна буде подати лише у одному з Крайових центрів допомоги Україні (KACPU) - у місті Острава. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Зазначається, що з 1 січня 2024 року вступлять в силу зміни щодо функціонування Крайових центрів допомоги Україні та умов надання державного гуманітарного житла для нових заявників, які шукають тимчасовий захист. У випадку, якщо особа бажає отримати тимчасовий захист у Чехії, але не має забезпечення житлом, вона зможе подати заяву лише до KACPU у місті Острава.

Через обмежені можливості країни, українські заявники не матимуть можливості вибирати тип житла або регіон для надання державного гуманітарного житла.

Заяву на тимчасовий захист та про надання державного гуманітарного житла можна буде подати лише до KACPU у місті Острава, що працює з понеділка по середу з 8:00 до 16:00 та у п'ятницю з 8:00 до 14:00.

З 1 січня 2024 року також буде встановлено, що заяви на тимчасовий захист у випадку наявності житла в Середньочеському краї можна буде подати лише до Крайового центру допомоги Україні у Празі.

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