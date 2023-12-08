McDonald’s використовуватиме штучний інтелект Google: що відомо

Одним з результатів буде постійна «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів, однак деталів не розкривають.

McDonald’s має намір з 2024 року впровадити штучний інтелект у роботі. Про це повідомляє The Verge.

Для цього компанія співпрацює з Google.

Зазначається, що ресторани отримають оновлення апаратного та програмного забезпечення.

Разом з оновленням інших систем, зокрема кас для замовлень і мобільного застосунку, McDonald’s зможе використовувати штучний інтелект на величезних обсягах даних для оптимізації операцій.

Одним з результатів буде постійна «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів. Проте McDonald’s не розкриває, які саме з функцій ШІ впровадить у свою роботу. Оновлена система допоможе менеджерам «швидко знаходити та впроваджувати рішення для зменшення збоїв у роботі».

Раніше ми писали, що McDonald's оновлює своє меню та змінює технологію приготування Біг Маку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.