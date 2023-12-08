McDonald's будет использовать искусственный интеллект Google: что известно

Одним из результатов будет постоянная «горячая, свежая еда» для клиентов, однако деталей не раскрывают.

McDonald's намерена с 2024 года внедрить искусственный интеллект в работе. Об этом сообщает The Verge.

Для этого компания сотрудничает с Google.

Рестораны получат обновление аппаратного и программного обеспечения.

Вместе с обновлением других систем, в том числе касс для заказов и мобильного приложения, McDonald's сможет использовать искусственный интеллект на огромных объемах данных для оптимизации сделок.

Одним из результатов будет постоянная «горячая, свежая еда» для клиентов. Однако McDonald's не раскрывает, какие именно функции ИИ внедрит в свою работу. Обновленная система поможет менеджерам быстро находить и внедрять решения для уменьшения сбоев в работе.

Ранее мы писали, что McDonald's обновляет свое меню и изменяет технологию приготовления Биг Мака.

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