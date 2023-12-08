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  1. В Украине

Украинцы могут получить Вифлеемский огонь мира на вокзалах страны

20:37, 8 декабря 2023
В Киеве пластуны передадут представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира.
Украинцы могут получить Вифлеемский огонь мира на вокзалах страны
Источник фото: УЗ
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В Киеве пластуны передадут представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира. Как сообщили в Укрзализныце, в течение двух дней ночные поезда доставят его на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма.

Каждый желающий сможет получить Огонь для своих домов на вокзалах страны.

«Уже 3 года Укрзализныця вместе с пластунами распространяет Вифлеемский огонь Украиной, и второй год подряд – в условиях полномасштабного вторжения и массовых обстрелов.

Пусть этой зимой сияние Огня из Вифлеема станет символом поддержки украинцев в сложные времена и победы над злом», - пишут в УЗ.

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