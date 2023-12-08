В Киеве директор фирмы выдурил у граждан 16 млн грн по схеме выкупа авто на аукционе в США

В общей сложности злоумышленник выдурил средства у 71 человека.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении директора общества по факту присвоения средств, уплаченных гражданами за выкуп транспортных средств на аукционе в США и доставку его в Украину.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, директор общества, специализирующегося на продаже автомобилей, совместно с другими представителями фирмы в течение 2021-2022 годов заключали договоры с потерпевшими о подборе, выкупе с аукциона, доставке в Украину, растаможке и сертификации транспортных средств таких, как Додж, Форд, Бьюик, Кадиллак, Вольво, Тойота, Хюндай, Хонда, БМВ, Опель, Киа, Лексус, Ниссан, Джип, Шевроле, Мазда, Митсубиси, Volkswagen, Audi.

«После оплаты услуг общество свои обязательства не выполняло, а денежные средства, поступавшие на счет фирмы по заключенным договорам, присвоил директор», - отмечает прокуратура.

Преступными действиями директора общества 71 потерпевшему нанесен ущерб на сумму более 16 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора общества направлен в суд.

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