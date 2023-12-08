У Києві директор фірми видурив у громадян 16 млн грн за схемою викупу авто на аукціоні в США

Загалом зловмисник видурив кошти у 71 особи.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора товариства за фактом привласнення коштів, сплачених громадянами за викуп транспортних засобів на аукціоні в США та доставлення його в Україну.

Як повідомила Київська міська прокуратура, директор товариства, яке спеціалізується на продажі автомобілів, спільно з іншими представниками фірми протягом 2021-2022 років укладали договори з потерпілими про підбір, викуп з аукціону, доставку в Україну, розмитнення та сертифікацію транспортних засобів таких, як Додж, Форд, Бьюік, Кадиллак, Вольво, Тойота, Хюндай, Хонда, БМВ, Опель, Киа, Лексус, Ніссан, Джип, Шевроле, Мазда, Мітсубісі, Фольксваген, Ауді.

«Після оплати послуг товариство свої зобов’язання не виконувало, а грошові кошти, які надходили на рахунок фірми за укладеними договорами, привласнив директор», - зазначає прокуратура.

Злочинними діями директора товариства 71 потерпілому завдано збитків на суму понад 16 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно директора товариства скеровано до суду.

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