Мера міста Суми суд ще на два місяці відсторонив від займаної посади

Строк відсторонення – до 8 лютого 2024 року.

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Відсторонення мера міста Суми від займаної посади продовжено ще на два місяці. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«8 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, та відсторонив ще на два місяці від займаної посади мера міста Суми», - казано у повідомленні САП.

Строк відсторонення – до 8 лютого 2024 року.

3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської міської ради. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові, який підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

9 жовтня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера Сум.

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