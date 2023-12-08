Суд шукає секретаря судового засідання та двох головних спеціалістів.

Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «В» (на період дії воєнного стану). Про це йдеться у пресслужбі суду.

Серед них:

1) секретаря судового засідання (на час відпуски до досягнення дитиною трьох (шести) років.

2) головного спеціаліста відділу статистики та інформаційних технологій (із забезпечення кібербезпеки)

3) головного спеціаліста відділу державних закупівель та матеріально-технічного забезпечення суду

«Заповнене резюме направити на електронну пошту суду: [email protected] у строк до 22 грудня 2023 року (включно) з зазначенням в темі листа: "Для відділу управління персоналом". Особам, що направили резюме та після перевірки внесених до нього даних буде визначено, що вони попередньо відповідають заявленим вимогам у строк до 27 грудня 2023 року буде надіслане запрошення про час для прибуття до суду разом з документами необхідними для проходження співбесіди. Особам, що направили резюме, але за внесеними в нього даними вони не відповідають заявленим вимогам запрошення надсилатися не будуть», - сказано у повідомленні.

Раніше Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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