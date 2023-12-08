В Іраку обстріляли ракетами посольство США

Вибухи сталися сьогодні зранку в центрі Багдаду біля посольства США.

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Сьогодні вранці посольство США у Багдаді стало мішенню двох ракетних обстрілів, але, за повідомленням представника посольства, подія обійшлася без жертв. За його словами, вважається, що атаку здійснили збройні формування Ірану в Іраку. Жодна з груп наразі не взяла на себе відповідальність за напад, – повідомляє Reuters.

Ця атака стала першим ракетним ударом по посольству з тих пір, як група, пов'язана з Іраном, розпочала напади на американські військові бази в Іраку та Сирії в середині жовтня.

Збройні групи, які діють під прапором Ісламського опору в Іраку, вказують на понад 70 подібних нападів як реакцію на підтримку Вашингтоном Ізраїлю у боротьбі проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Представник посольства закликав уряд Іраку зробити все можливе для захисту дипломатичного персоналу та об'єктів, наголосивши на необхідності цього заходу.

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані наказав службам безпеки виявити та покарати винних, описуючи їх як "некеровані, беззаконні групи, які ні в якому разі не відображають волю іракського народу". Він також зазначив, що такі події порушують стабільність та репутацію Іраку та є актами тероризму.

Вибухи сталися біля посольства у центрі столиці о 4 ранку в п'ятницю. Сирени оголосили про небезпеку, закликаючи людей укритися. Крім дипломатичного персоналу, Сполучені Штати мають близько 2500 військових у Іраку, які консультують та допомагають місцевим силам у запобіганні відродженню Ісламської держави.

Представник також наголосив на праві на самозахист та захист персоналу у будь-якій точці світу. Місія ООН в Іраку засудила напад.

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