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  1. В мире

В Ираке обстреляли ракетами посольство США

20:09, 8 декабря 2023
Взрывы произошли сегодня утром в центре Багдада возле посольства США.
В Ираке обстреляли ракетами посольство США
Источник фото: GETTY IMAGES
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Сегодня утром посольство США в Багдаде стало мишенью двух ракетных обстрелов, но, по сообщению представителя посольства, происшествие обошлось без жертв. По его словам, считается, что атаку совершили вооруженные формирования Ирана в Ираке. Ни одна из групп пока не взяла на себя ответственность за нападение, - сообщает Reuters.

Эта атака стала первым ракетным ударом по посольству с тех пор, как группа, связанная с Ираном, начала нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии в середине октября.

Вооруженные группы, действующие под флагом Исламского сопротивления в Ираке, указывают на более 70 подобных нападений как реакцию на поддержку Вашингтоном Израиля в борьбе против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и объектов, подчеркнув необходимость этой меры.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани приказал службам безопасности выявить и наказать виновных, описывая их как "неуправляемые, беззаконные группы, которые ни в коем случае не отражают волю иракского народа". Он также отметил, что такие события нарушают стабильность и репутацию Ирака и являются актами терроризма.

Взрывы произошли возле посольства в центре столицы в 4 утра в пятницу. Сирены объявили об опасности, призывая людей укрыться. Кроме дипломатического персонала, Соединенные Штаты имеют около 2500 военных в Ираке, которые консультируют и помогают местным силам в предотвращении возрождения Исламского государства.

Представитель также отметил право на самозащиту и защиту персонала в любой точке мира. Миссия ООН в Ираке осудила нападение.

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