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  1. В Украине

НАПК и Совещательная группа экспертов будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава КСУ

15:25, 8 декабря 2023
Стороны заключили Меморандум о сотрудничестве, направленный на консолидацию усилий в сфере предотвращения коррупции, формирование высокопрофессионального корпуса судей, в частности, судей КСУ.
НАПК и Совещательная группа экспертов будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава КСУ
Источник фото: НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Совещательная группа экспертов заключили Меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий в сфере предотвращения коррупции, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей, в частности, судей Конституционного Суда Украины.

В НАПК сообщили, что Меморандум, в частности, предусматривает оперативное получение членами Совещательной группы экспертов информации, копий документов и материалов, которые являются необходимыми для выполнения функций СГЭ, предусмотренных Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Глава СГЭ Алеш Залар отметил, что новосозданная Совещательная группа экспертов прежде всего подписала Меморандум о сотрудничестве именно с НАПК, миссия которого состоит в развитии добропорядочной власти и справедливого общества. Он также выразил надежду, что сотрудничество между СГЭ и НАПК позволит более полно и качественно оценивать кандидатов на должности судьи Конституционного Суда Украины, а также сформировать эффективный механизм отбора профессиональных и добродетельных будущих судей КСУ.

«Совещательная группа экспертов создается с целью содействия субъектам назначения судей Конституционного Суда Украины в оценке моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи. Действует в составе шести членов, которые назначаются сроком на три года и принимают участие в ее работе на общественных началах», - пояснили в НАПК.

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