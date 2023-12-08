Суд ищет секретаря судебного заседания и двух главных специалистов.

Хозяйственный суд Харьковской области сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категории «В» (на период действия военного положения). Об этом говорится в пресс-службе суда.

Среди них:

1) секретаря судебного заседания (на время отпуска до достижения ребенком трех (шести) лет).

2) главного специалиста отдела статистики и информационных технологий (по обеспечению кибербезопасности)

3) главного специалиста отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения суда

«Заполненное резюме направить на электронную почту суда: [email protected] в срок до 22 декабря 2023 (включительно) с указанием в теме письма: "Для отдела управления персоналом". Лицам, направившим резюме и после проверки внесенных в него данных, будет определено, что они предварительно отвечают заявленным требованиям в срок до 27 декабря 2023 года будет направлено приглашение о времени для прибытия в суд вместе с документами необходимыми для прохождения собеседования. Лицам, направившим резюме, но по внесенным в него данным, они не отвечают заявленным требованиям приглашения отправляться не будут», - сказано в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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