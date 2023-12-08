Мэра города Сумы суд еще на два месяца отстранил от занимаемой должности

Строк відсторонення – до 8 лютого 2024 року.

Источник фото: slovoidilo.ua

Отстранение мэра города Сумы от занимаемой должности продлено еще на два месяца. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«8 декабря 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП, и отстранил еще на два месяца от занимаемой должности мэра города Сумы», - говорится в сообщении САП.

Срок отстранения – до 8 февраля 2024 года.

3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении Сумскому городскому голове и директору Департамента инфраструктуры Сумского городского совета. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове, подозреваемому в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

9 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от занимаемой должности мэра Сум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.