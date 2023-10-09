ВАКС відсторонив від посади мера Сум Лисенка

Мера Сум відсторонили від посади до 9 грудня.

Фото: regionews.ua

У понеділок, 9 жовтня, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Про це повідомила пресслужба САП.

«Строк відсторонення - 2 місяці.

Як вже повідомлялось, 03.10.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України», - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, який підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

5 жовтня міського голову Сум Олександра Лисенка відпустили під заставу.

Раніше ми писали, що міському голові Сум Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру.

2 жовтня їх викрили «на гарячому» під час одержання траншу - 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

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