Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей

Додому повернулися п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків.

Фото: Associated Press

До України вдалося повернути ще девʼятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"До України вдалося повернути дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей – від 5 до 14 років", - розповів він.

За його словами, досягнути повернення дітей вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину з Херсонщини.

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