На Буковині покарали чоловіка, який побив і задушив знайомого

Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

На Буковині 42-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві знайомого. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у липні минулого року, розпиваючи алкогольні напої у приватному домогосподарстві свого 67-річного односельця, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, підсудний побив та задушив господаря будинку. Після скоєного покинув місце злочину.

Свою вину обвинувачений визнав частково вказавши, що факт удушення та спричинення тілесних ушкоджень життєво важливих органів не визнає.

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