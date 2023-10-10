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Венеційська комісія вважає надто тривалим передбачене змінами до закону про нацменшини обмеження у використанні російської мови, - Висновок

Венеційська комісія у свіжому Висновку наголосила, що передбачені змінами до закону про нацменшини обмеження використання російської мови продовжуються «на надто тривалий період».

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Особа не може бути притягнута до відповідальності за ст. 130, якщо вона діяла через крайню необхідність – рішення суду

Апеляційний суд вказав, за якої умови можна уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

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Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

  1. В Україні

На Буковині покарали чоловіка, який побив і задушив знайомого

07:57, 10 жовтня 2023
Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.
На Буковині покарали чоловіка, який побив і задушив знайомого
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На Буковині 42-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві знайомого. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у липні минулого року, розпиваючи алкогольні напої у приватному домогосподарстві свого 67-річного односельця, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, підсудний побив та задушив господаря будинку. Після скоєного покинув місце злочину.

Свою вину обвинувачений визнав частково вказавши, що факт удушення та спричинення тілесних ушкоджень життєво важливих органів не визнає.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік вбив доньку та намагався зарізати сина. 

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