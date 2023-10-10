На Буковине наказали мужчину, который избил и задушил знакомого

На Буковине 42-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве знакомого. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства установлено и доказано, что в июле прошлого года, распивая алкогольные напитки в частном домохозяйстве своего 67-летнего односельчанина, на почве внезапно возникшего конфликта подсудимый избил и задушил хозяина дома. После совершенного покинул место преступления.
Свою вину обвиняемый признал частично указав, что факт удушения и нанесения телесных повреждений жизненно важных органов не признает.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина убил дочь и пытался зарезать сына.
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