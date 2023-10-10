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Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 9 детей

09:27, 10 октября 2023
Домой вернулись пять девочек и четверо мальчиков.
Украина вернула с временно оккупированных территорий еще 9 детей
Фото: Associated Press
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В Украину удалось вернуть еще девять детей, которые находились на временно оккупированной территории Херсонщины. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях. Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей - от 5 до 14 лет", - рассказал он.

По его словам, достичь возвращения детей удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка с Херсонщины.

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