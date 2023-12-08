Українці зможуть отримати Вифлеємський вогонь миру на вокзалах країни

В Києві пластуни передадуть представникам залізниці Вифлеємський вогонь миру.

Джерело фото: УЗ

В Києві пластуни передадуть представникам залізниці Вифлеємський вогонь миру. Як повідомили в Укрзалізниці, впродовж двох днів нічні поїзди доставлять його на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюма.

Кожен охочий зможе отримати Вогонь для своїх домівок на вокзалах країни.

«Вже 3 роки Укрзалізниця разом з пластунами поширює Вифлеємський вогонь Україною, і другий рік поспіль – в умовах повномасштабного вторгнення і масових обстрілів.

Нехай цієї зими сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом підтримки українців у складні часи і перемоги над злом», - пишуть в УЗ.

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