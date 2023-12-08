В Чехии изменятся правила предоставления бесплатного жилья украинским беженцам

Новые условия получения бесплатного жилья в Чехии начнут действовать с 1 января 2024 года.

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С 1 января 2024 года в Чехии произойдут изменения в процедуре предоставления временной защиты и бесплатного жилья для украинских беженцев. Официальный портал Министерства внутренних дел сообщает о нововведениях, согласно которым заявление на получение временной защиты в Чехии можно будет подать только в одном из Краевых центров помощи Украине (KACPU) - в городе Острава. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Отмечается, что с 1 января 2024 года вступят в силу изменения относительно функционирования Краевых центров помощи Украине и условий предоставления государственного гуманитарного жилья для новых заявителей, которые ищут временную защиту. В случае, если лицо желает получить временную защиту в Чехии, но не имеет обеспечения жильем, оно сможет подать заявление только в KACPU в городе Острава.

Из-за ограниченных возможностей страны, украинские заявители не смогут выбирать тип жилья или регион для предоставления государственного гуманитарного жилья.

Заявление на временную защиту и о предоставлении государственного гуманитарного жилья можно будет подать только в KACPU в городе Острава, который работает с понедельника по среду с 8:00 до 16:00 и в пятницу с 8:00 до 14:00.

С 1 января 2024 года также будет установлено, что заявления на временную защиту в случае наличия жилья в Среднечешском крае можно будет подать только в Краевой центр помощи Украине в Праге.

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