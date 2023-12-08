Счастье на работе и где его искать – советы от Гоструда

Для повышения уровня счастья работодатели должны повышать внутреннюю мотивацию.

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Новейшая рабочая эффективность тесно связана с уровнем счастья работников на рабочем месте. Это подтверждается многочисленными исследованиями и статистикой, которые указывают на прямое взаимодействие между удовлетворением работой и производительностью, - сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Разумеется, счастливые работники проявляют большую вовлеченность в свою деятельность и продуктивнее выполняют свои обязанности. Они имеют тенденцию уделять больше внимания и усилий своим обязанностям и пытаются выполнять их более качественно и креативно.

Работа, которая включает монотонность и отсутствие перерывов, может привести к снижению производительности и даже негативно повлиять на психологическое состояние работников, вызывая стресс и неудовлетворенность.

Таким образом, некоторые ключевые моменты в управлении удовлетворенностью на работе включают определение целей, направленных на стимулирование и мотивацию сотрудников. Сотрудничество и общение с подчиненными могут помочь отследить их взгляды на работу и планы на будущее.

Понимание сильных и слабых сторон каждого работника и способность использовать их в пользу компании способствуют повышению эффективности и психического здоровья коллектива.

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