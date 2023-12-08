Вопросы-ответы для участников конкурса на должности судей апелляционных судов: разъяснение ВККС

ВККС предоставила ответы на наиболее распространенные вопросы участников конкурса на 532 вакантные должности судей апелляционных судов.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины решением от 14.09.2023 № 94/зп-23 объявила конкурс на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Для участников предоставили ответы на наиболее распространенные вопросы подачи документов для участия в указанном конкурсе.

Напомним, что документы для участия в конкурсе можно подать с 15 по 31 декабря 2023 года. Со списком вакантных должностей судей апелляционных судов можно ознакомиться по ссылке.

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