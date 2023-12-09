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Мобілізація буде складною: у Офісі Президента прокоментували видачу повісток у тренажерних залах

08:18, 9 грудня 2023
Зараз готується інша програма щодо того, як влада повинна говорити про мобілізацію та рекрутинг.
Мобілізація буде складною: у Офісі Президента прокоментували видачу повісток у тренажерних залах
Фото: tsn.ua
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Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток в тренажерних залах, відео яких почали масово з'являтися в мережі.

Він наголосив, що мобілізація буде складною, адже держава має себе захищати. Це робиться для того, щоб люди у майбутньому жили у вільній державі.

Подоляк озвучив пріоритет захисту держави.

«Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається», - додав Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, готується програма розмов влади з людьми про мобілізацію та рекрутинг. Подоляк долав, що мобілізація буде складною. А держава має працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести.

Він також повідомив, що слід пояснити, які функції має брати на себе держава щодо доль над мобілізованими людьми.

Нагадаємо, що з'явилося відео зі спортзалів Києва, куди також навідалися працівники ТЦК. 

У Закарпатському ОТЦК натомість заявили, що повістки вручають у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

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