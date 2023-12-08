У Києві співробітники ТЦК з повістками завітали до спортзалів: відео

У мережі ширяться відео, де працівники ТЦК нібито роздавали повістки у спортзалах.

У столичних спортзалах помітили працівників ТЦК. Як повідомляють очевидці, у деяких закладах військових не пустила охорона. Відповідні відео поширюють в мережі.

Інциденти трапилися у Києві, Дніпрі, а також у містах Мукачево та Хуст на Закарпатті.

Закарпатський обласний ТЦК заявив, що військкомат не порушує закон, а повістка - ще не означає відправку на фронт.

«На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», - йдеться у повідомленні.

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