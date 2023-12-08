Спалах гепатиту A на Вінниччині ліквідовано – МОЗ

На Вінниччині попри ліквідацію спалаху гепатиту A можливі поодинокі випадки захворюваності.

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На Вінниччині успішно ліквідовано спалах гепатиту A, який було виявлено середині жовтня, але є прогнози щодо можливості зафіксувати поодинокі випадки захворювання ще кілька місяців. Про це повідомив головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ Ігор Кузін, повідомляє пресслужба відомства.

За період з 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтверджено 333 випадки гепатиту A: 30 пацієнтів продовжують лікування, 267 вже одужали. З метою придушення поширення вірусу гепатиту A на Вінниччину доставили понад 2 тисячі доз вакцини для безоплатних щеплень. До ліквідації спалаху було залучено 669 медичних працівників, зокрема, лікарів стаціонарів, екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, які отримали необхідні щеплення. Також, лікарі пропонували вакцинуватися родичам пацієнтів, які перебували у "колі контактних осіб". Цю можливість вже скористалися 151 людина.

Ігор Кузін зауважив: «Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (ред. – 14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит А. Зараз медики виявляють “вторинні” випадки інфікування у сімейних вогнищах, тобто серед рідних та близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити щеплення проти гепатиту A під час безоплатної екстреної вакцинації кола контактних осіб».

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