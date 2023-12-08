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  1. В Україні

При Мінекономіки планують створити Офіс з розвитку індустріальних парків: що відомо

19:44, 8 грудня 2023
Наразі відкрито call для відбору експертів, який триватиме до 17 грудня.
При Мінекономіки планують створити Офіс з розвитку індустріальних парків: що відомо
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При Міністерстві економіки планують створити Офіс з розвитку індустріальних парків. Про це повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

«Ми плануємо створити Офіс з розвитку індустріальних парків при Мінекономіки України і розпочинаємо з формування Проєктної команди за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Розвиток індустріальних парків в Україні - це насамперед про наповнення їх виробництвами українських та зарубіжних інвесторів, на чому фокусується міністерство за лідерства Юлії Свириденко», - зазначив Кузьо.

За його словами, буде залучено найкращих експертів, які допоможуть моніторити й аналізувати діяльність ІП, використовувати найкращий світовий досвід, налагоджувати міжнародні партнерства та системно працювати з місцевими стейкхолдерами: виробниками, девелоперами, керуючими компаніями, громадами.

«Наразі відкрито call для відбору експертів, який триватиме до 17 грудня», - зазначив заступник міністра.

Серед завдань перед Офісом розвитку ІП наступного року - сприяння вдосконаленню нормативно-правового поля з метою зробити індустріальні парки максимально ефективним механізмом розвитку переробної промисловості в Україні.

«У фокусі уваги будуть і спеціальні умови для індустріальних парків за кредитними програмами, і страхування воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство, і прозора реалізація положень законодавства про індустріальні парки в частині держпідтримки», - написав він.

Крім того, передбачається зміцнення співпраці з Агенціями регіонального розвитку, ОДА/ОВА та органами місцевого самоврядування для формування кращого бізнес-клімату для інвесторів, а також спільно з комітетом економічного розвитку Верховної Ради усунення бар'єрів і створення додаткових стимулів для тих, хто готовий вкладати кошти у виробничі проєкти.

«Адже інвестиції, робочі місця, експорт і податки для України - наші головні KPI», - резюмував Кузьо.

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