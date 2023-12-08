В Україні планують створити стратегічний запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій

У рамках пакетів медгарантій в Україні запроваджено контактування 193 медзакладів.

Україна разом із європейськими партнерами розбудовують спроможну систему реагування на надзвичайні стани. У рамках пакетів медгарантій в Україні запроваджено контактування 193 медзакладів, які потенційно будуть надавати допомогу за надзвичайних ситуацій будь-якого походження. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Зазначається, що також у ПМГ включено забезпечення цих закладів переліком першочергово необхідних лікарських засобів.

«Єврокомісією було напрацьовано орієнтовний табель та перелік лікарських засобів і медичних виробів на випадок надзвичайного стану.

Ми звертаємось до колег із Єврокомісії щодо можливості опрацювати цей список для реалізації положень, визначених табелями схвалених Єврокомісією в нашій країні», – зауважив він.

Сторони також обговорили розвиток та підтримку програми медичної евакуації постраждалих українців до клінік Європи.

Крім того, Єврокомісія підтвердила готовність надати підтримку щодо створення єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів.

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