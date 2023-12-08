В Украине планируют создать стратегический запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций

В рамках пакетов медгарантий в Украине введено контактирование 193 медучреждений.

Украина вместе с европейскими партнерами развивают состоятельную систему реагирования на чрезвычайные положения. В рамках пакетов медгарантий в Украине введено контактирование 193 медучреждений, которые потенциально будут оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях любого происхождения. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Отмечается, что также в ПМГ включено обеспечение этих учреждений перечнем необходимых лекарственных средств.

«Еврокомиссией был наработан ориентировочный табель и перечень лекарственных средств и медицинских изделий на случай чрезвычайного положения.

Мы обращаемся к коллегам из Еврокомиссии о возможности проработать этот список для реализации положений, определенных табелями одобренных Еврокомиссией в нашей стране», – отметил он.

Стороны также обсудили развитие и поддержку программы медицинской эвакуации пострадавших украинцев в клиники Европы.

Кроме того, Еврокомиссия подтвердила готовность оказать поддержку созданию единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств.

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