«Может произойти массовая отставка судей столичных апелляционных судов» – стало известно, почему народные депутаты отказались согласовать новое квалификационное оценивание

В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики считают, что судьи, прошедшие в 2016 году первичное квалификационное оценивание судей, уже не должны проходить оценивание по новым правилам.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 6 декабря 2023 года не поддержал правку к законопроекту № 10140-д от 17 ноября 2023 года, которая ставила целью введение для судей, прошедших в 2016-2017 годах первичное квалификационное оценивание судей, прохождение нового оценивания судей по действующей сейчас процедуре.

Отметим, что в 2016-2017 годах первичное квалификационное оценивание удачно прошли 288 судей (это судьи, у которых к тому времени истек пятилетний срок полномочий, а также судьи бывших Апелляционного суда города Киева, Апелляционного суда Киевской области, Киевского апелляционного административного суда, Киевского апелляционного хозяйственного суда).

Напомним, что требование провести новое квалификационное оценивание для судей, проходивших его семь лет назад по другой процедуре, содержится в письме посла США Бриджит Бринк и посла ЕС Катарины Матерновой, которое послы 1 декабря 2023 года направили в Комитет. По мнению послов, все украинские судьи должны проходить оценивание только с участием Общественного совета добропорядочности.

6 декабря Комитет все же решил не соглашаться с этим предложением, хотя присутствующие на заседании общественные активисты настаивали на необходимости проведения нового квалификационного оценивания.

Против нового оценивания судей выступил Высший совет правосудия (члены ВСП Виталий Салихов, Сергей Бурлаков и Юлия Бокова) и Высшая квалификационная комиссия судей (заместитель председателя Комиссии Руслан Сидорович).

«Это не вина судей, что в 2015 году к ним была применена совсем другая процедура, чем сейчас. Да и вообще, Общественный совет добропорядочности не панацея от коррупции в судебной власти. У нас есть случаи, когда за коррупционные правонарушения задерживали судей, которые удачно прошли квалификационное оценивание по действующей процедуре и не имели замечаний от ОСД», - сообщил Виталий Салихов.

«Задача судей – это осуществление правосудия, а не постоянное прохождение квалификационных оцениваний», - добавила Юлия Бокова.

Также против повторной оценки выступила ВККС.

По мнению заместителя председателя Комиссии Руслана Сидоровича, проблема повторного оценивания носит "политико-правовой характер".

«Может произойти массовая отставка судей апелляционных судов столичного региона, прошедших оценивание в 2016 году. Мы можем оставить киевские апелляции без действующих судей. Затем, взяв как пример действия судей столичных апелляций, могут уволиться в отставку и судьи других апелляционных судов», - отметил Руслан Сидорович.

В поддержку повторного оценивания судей высказались координатор Общественного совета добропорядочности Вероника Крейденкова и грантовый активист Михаил Жернаков.

Михаил Жернаков уже традиционно для представителей общественности заявил, что если Верховная Рада не согласует повторное оценивание судей, проходивших его в 2016 году, то Украина может не получить от Европейского Союза 50 млрд. евро, а также под вопросом будут переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Также в поддержку повторного оценивания высказался народный депутат Павел Павлиш («Слуга народа»), который является кандидатом на должность судьи Конституционного Суда по квоте Верховной Рады.

Впрочем, большинство других членов Комитета по вопросам правовой политике все же высказались против нового оценивания судей.

В итоге «за» повторное оценивание судей проголосовали только два народных депутата (представители фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Васюк), тогда как девять других депутатов воздержались от голосования, а еще двое проголосовали «против»

Таким образом, Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики решил не соглашаться с позицией послов США и ЕС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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