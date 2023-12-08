«Може бути масова відставка суддів столичних апеляційних судів» — стало відомо, чому народні депутати відмовилися погодити нове кваліфікаційне оцінювання

У Комітеті ВРУ з питань правової політики вважають, що судді, які пройшли у 2016 році первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, вже не повинні проходити оцінювання за новими правилами.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 6 грудня 2023 року не підтримав правку к законопроекту № 10140-д від 17 листопада 2023 року, яка мала на меті запровадження для суддів, які у 2016-2017 роках пройшли первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, проходження нового оцінювання суддів за діючою зараз процедурою.

Зазначимо, що у 2016-2017 роках первинне кваліфікаційне оцінювання вдало пройшли 288 суддів (це судді, у яких на той час закінчився п’ятирічний термін повноважень, а також судді колишніх Апеляційного суду міста Києва, Апеляційного суду Київської області, Київського апеляційного адміністративного суду, Київського апеляційного господарського суду).

Нагадаємо, що вимога провести нове кваліфікаційне оцінювання для суддів, які проходили його сім років тому за іншою процедурою, міститься у листі посла США Бріджит Брінк та посла ЄС Катаріни Матернової, який посли 1 грудня 2023 року направили у Комітет. На думку послів, усі українські судді мають проходити оцінювання тільки за участю Громадської ради доброчесності.

6 грудня Комітет все ж вирішив не погоджуватися із зазначеною пропозицією, хоча присутні на засіданні громадські активісти наполягали на необхідності проведення нового кваліфікаційного оцінювання.

Проти нового оцінювання суддів виступила Вища рада правосуддя (члени ВРП Віталій Саліхов, Сергій Бурлаков та Юлія Бокова) та Вища кваліфікаційна комісія суддів (заступник голови Комісії Руслан Сидорович).

«Це не вина суддів, що у 2015 році до них була застосована зовсім інша процедура, ніж є зараз. Та й взагалі, Громадська рада доброчесності не є панацею від корупції в судовій владі. Ми маємо випадки, коли за корупційні правопорушення затримували суддів, які вдало пройшли кваліфікаційне оцінювання за діючою процедурою та не мали зауважень від ГРД», - повідомив Віталій Саліхов.

«Завдання суддів – це здійснення правосуддя, а не постійне проходження кваліфікаційних оцінювань», - додала Юлія Бокова.

Також, проти повторного оцінювання виступила ВККС.

На думку заступника голови Комісії Руслана Сидоровича, проблема повторного оцінювання носить «політико-правовий характер».

«Може бути масова відставка суддів апеляційних судів столичного регіону, які пройшли оцінювання у 2016 році. Ми можемо залишити київські апеляції без діючих суддів. Потім, взявши за приклад дії суддів столичних апеляцій, можу звільнитись у відставку і судді інших апеляційних судів», - зазначив Руслан Сидорович.

На підтримку повторного оцінювання суддів висловились координатор Громадської ради доброчесності Вероніка Крейденкова та грантовий активіст Михайло Жернаков.

Михайло Жернаков вже традиційно для представників громадськості заявив, що якщо Верховна Рада не погодить повторне оцінювання суддів, які проходили його у 2016 році, то Україна може не отримати від Європейського Союзу 50 млрд. євро, а також під питанням будуть переговори про вступ України в ЄС.

Також, на підтримку повторного оцінювання висловився народний депутат Павло Павліш («Слуга народу»), який є кандидатом на посаду судді Конституційного Суду по квоті Верховної Ради.

Втім, більшість інших членів Комітету з питань правової політики все ж висловилися проти нового оцінювання суддів.

У підсумку, «за» повторне оцінювання суддів проголосували лише два народних депутата (представники фракції «Слуга народу» Павло Павліш та Олександр Васюк), тоді як дев’ять інших депутатів утрималися від голосування, а ще двоє проголосували «проти»

Відтак, Комітет Верховної ради з питань правової політики вирішив не погоджуватися з позицією послів США та ЄС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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